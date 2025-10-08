João Fonseca será cabeça de chave no ATP 250 em Bruxelas

Fonseca será o oitavo cabeça de chave em Bruxelas. André Gemmer / Divulgação/CBT

No ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, que ocorre entre 12 e 19 de outubro, João Fonseca será cabeça de chave em um torneio de elite pela primeira vez na carreira. O brasileiro é o 8º melhor ranqueado, após a desistência do estadunidense Frances Tiafoe, atual número 28 do mundo.

Com 19 anos, Fonseca ocupa a 43ª posição, sendo o melhor tenista brasileiro no ranking da ATP. Tiafoe, assim como outros jogadores, optou por encerrar o ano um pouco mais cedo para antecipar descanso e pré-temporada para 2026.

Fonseca não entra em quadra em torneios ATP desde que foi eliminado na terceira rodada do US Open. Desde então, o brasileiro ganhou dois jogos pela Copa Davis contra a Grécia e outro na Laver Cup, representando o time Mundo.

A temporada 2025 da jovem realidade do tênis foi de 21 vitórias e 14 derrotas em torneios de primeira linha, além de 10 triunfos, de 11 possíveis, em Challengers.