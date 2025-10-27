João Fonseca se emociona e dedica título para a mãe

Tenista venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. FABRICE COFFRINI / AFP

O brasileiro João Fonseca conquistou, neste domingo (26), o maior título da carreira, o troféu do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O tenista venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final.

Em entrevista ainda em quadra, João se emocionou ao dedicar a vitória à mãe e agradecer pela presença dos pais, que chegaram do Brasil uma hora antes da partida.

— Se eu começar a falar sobre o meu time eu vou chorar, então vou ser breve. Obrigado por essa semana maravilhosa. Só nós sabemos quão duro trabalhamos, o quanto nos dedicamos todos os dias, então muito obrigado — disse emocionado.

Sorrindo, o carioca revelou que terá de cumprir uma promessa feita com a equipe:

— Nós fizemos a promessa que se eu ganhasse iríamos cortar o meu cabelo, então logo vou ficar careca — brincou.

Chegada ao Brasil

Os pais de João, Roberta e Christiano Fonseca, mudaram os planos de última hora. O casal embarcaria para Paris, mas trocou o destino para acompanhar de perto a final na Basileia. A presença deles emocionou o tenista, que aproveitou o momento para um agradecimento especial:

— Os meus pais acreditaram em mim, eu estava pensando em ir para a universidade e eles me disseram que seria minha escolha, que estariam comigo não importasse o que eu escolhesse, que sempre me apoiariam e estariam próximos por mim. Desde que eu era criança, com onze anos, minha mãe sempre viajou comigo para os torneios, então esse título é para ela — falou.

Durante a entrevista, João também lembrou a relação afetiva com o torneio. O brasileiro contou que, quando criança, acompanhava as partidas de Roger Federer na Basileia pela TV e sonhava em um dia jogar na mesma quadra.

A presença da torcida brasileira também foi destacada pelo tenista.

— É uma loucura. Em qualquer lugar do mundo sempre tem um brasileiro gritando meu nome. É um prazer representar esse país maravilhoso. Obrigado a todos que vieram e torceram por mim hoje — afirmou.