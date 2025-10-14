Esportes

Tênis

João Fonseca é eliminado na estreia como cabeça de chave, no ATP de Bruxelas

Brasileiro não conseguiu superar o holandês Botic van de Zandschulp, número 84 do mundo, e deixou a competição na primeira partida

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS