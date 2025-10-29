João Fonseca luta, mas perde para número 14 do mundo e está fora do Masters 1000 de Paris

Após o título no ATP da Basiléia, o cansaço parece ter cobrado o preço de João Fonseca. Na noite desta quinta-feira (29), o brasileiro lutou, levou a partida para o terceiro set, mas foi derrotado pelo russo número 14 do mundo, Karen Kachanov, na segunda fase do Masters 1000 de Paris.
O brasileiro começou mal a partida, e só entrou no jogo no segundo set. Ele venceu a segunda parcial, mas foi derrotado no decisivo. Depois, o experiente russo foi resiliente com o saque, para confirmar e avançar às oitavas em Paris. Parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.
João Fonseca volta às quadras no ATP 250 de Atenas, na semana que vem. Já o russo vai enfrentar o australiano Alex de Minaur, que venceu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 1.
Como foi o jogo
Em um jogo com trocas firmes e "pancadaria" desde o início, o brasileiro saiu atrás. Foi quebrado logo no primeiro game de saque da partida, e precisou "remar" no set de abertura, com o russo abrindo 3 a 0 sem muita dificuldade.
Muito solto no jogo, o russo não deu brechas para o brasileiro. Voltou a quebrar, seguiu sacando bem e, sem muita dificuldade, fechou o set com parcial de 6-1.
O segundo set começou igualmente sofrido. O brasileiro chegou a ter três break points na abertura da parcial, mas buscou, confirmou o serviço e largou com 1 a 0.
Logo depois, entrou de vez no jogo, ao quebrar pela primeira vez o russo. Mais solto na partida, foi a vez de o brasileiro abrir 3 a 0 na parcial do segundo set.
Com a quebra em vantagem, João administrou. Se manteve no jogo, voltou a salvar break points e fechou o segundo set em 6-3 para empatar a partida.
No set decisivo, a partida subiu de nível, e os dois passaram a errar menos. Isso só aconteceu no oitavo game, quando Fonseca fez duas duplas faltas, e tomou a quebra. Mais experiente, o russo administrou a vantagem e, descansado, confirmou o serviço para avançar às oitavas na França.