João Fonseca lamenta queda em Paris, mas vê crescimento: "Evoluí nos aspectos mental e físico"

Fonseca fez ano positivo e pode ser cabeça de chave do Australian Open de 2026. JULIEN DE ROSA / AFP

João Fonseca teve uma semana para lá de desgastante. Após o título no ATP 500 da Basileia, na Suíça, o brasileiro de 19 anos não conseguiu manter o ritmo e amargou uma eliminação precoce no Masters 1000 de Paris após ser derrotado pelo russo Karen Khachanov, por 2 sets a 1, nesta quarta-feira.

Havia a expectativa de o carioca chegar pelo menos à terceira rodada da competição, como aconteceu nos Masters 1000 de Cincinnati e Miami, mas o atleta admitiu que o cansaço foi determinante para queda na França.

— Da semana passada para cá muita coisa mudou. Ganhar um troféu é muito desgastante, mas é o privilégio que temos de vencer um torneio e depois jogar outro maior ainda. Eu estava mais cansado, mas lutei a cada ponto. Consegui dar uma reviravolta no primeiro set, mas fui mal no terceiro e mérito dele (Khachanov) porque continuou. No final, isso é o tênis. Você ganhou e depois já está em outro país — disse João.

Apesar do esgotamento, João Fonseca garantiu que não sentiu dores no duelo desta quarta, diferentemente da primeira rodada, quando reclamou de incômodos na região lombar e na perna esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o canadense Denis Shapovalov.

— Os jogadores vão sentir desconfortos e temos de lidar com isso— ponderou.

O título na Suíça garantiu a João Fonseca a 28ª posição no ranking da ATP, sua melhor colocação na carreira. Um dos objetivos do brasileiro é fechar o ano entre os 32 melhores para ser cabeça-de-chave no Australian Open, Grand Slam que tradicionalmente abre o circuito profissional, em janeiro.

O carioca avaliou positivamente o seu desempenho na temporada.

— Melhorei muito no aspecto técnico, mas evoluí principalmente no mental e físico nessa temporada. Desde o começo do ano para cá é um novo João, muito mais maduro e entendendo melhor a forma de jogar tênis em alto nível, em quais momentos ser mais sólido, fazer o adversário jogar e as bolas que gosto de fazer — comentou o tenista que encerra o ano com dois títulos.