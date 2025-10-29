Brasileiro e russo nunca se enfrentaram. Montagem com fotos de JULIEN DE ROSA e FABRICE COFFRINI / AFP

Depois de superar o canadense Denis Shapovalov, João Fonseca vai para a segunda rodada do Masters 1000 de Paris. O tenista brasileiro enfrenta o russo Karen Khachanov nesta quarta-feira (29), não antes das 16h10min (horário de Brasília). A partida encerra o dia na quadra central da Paris La Defense Arena.

Khachanov se garantiu para enfrentar o brasileiro ao eliminar o norte-americano Ethan Quinn por 2 sets a 0 (duplo 6/1). Será a primeira vez que eles irão se enfrentar no circuito profissional de tênis.

João Fonseca vem do título do ATP 500 na Basileia, conquistado no último domingo (26), que o fez subir 18 posições no ranking e entrar no top 30. Caso vença Khachanov, o carioca pode chegar a ser o número 24 do mundo.

Karen Khachanov x João Fonseca