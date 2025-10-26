João Fonseca fatura R$ 2,9 milhões com título na Basileia; veja quanto ele já soma em premiações em 2025

Fonseca durante a final na Suíça. FABRICE COFFRINI / AFP

Neste domingo (26), o tenista João Fonseca venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

Este é apenas o segundo — e até então maior em termos de expressão — título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.

Com o título, Fonseca leva para a casa o prêmio de 471,8 mil euros (R$ 2,9 milhões pela cotação atual). Só em 2025, seu primeiro ano completo no circuito, Fonseca ganhou mais de US$ 1,5 milhão em premiações de torneios.

Além disso, com os 500 pontos conquistados nas quadras rápidas da Suíça, Fonseca dará um salto no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), que será atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro, que começou a semana em 46º, será o 28º da lista.