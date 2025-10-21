João Fonseca exalta "mentalidade boa" em triunfo duro contra Perricard na estreia na Basileia

Fonseca disputa sua primeira temporada completa no circuito da ATP. André Gemmer/CBT

Após a estreia com vitória no ATP 500 da Basileia, João Fonseca comemorou o jogo sólido e concentrado que demonstrou contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard.

— Foi um jogo complicado, difícil de se jogar, de pouco ritmo. O adversário é um excelente jogador, um dos melhores sacadores do circuito, senão o melhor, e é difícil de devolver, tem o saque muito rápido — afirmou o brasileiro.

Fonseca derrotou Perricard, atual campeão do torneio, em sets diretos, parciais 7/6 (8/6) e 6/3.

— Sabia que tinha de me manter muito firme no meu saque, com mentalidade boa, se auto perdoando quando tinha as possibilidades de entrar no ponto e devolver e deu certo — celebrou.

Fonseca sempre sofreu em partidas diante do sacadores potentes. E Perricard costuma servir com mais de 200 km/h. Mesmo com essa dificuldade a mais em quadra, a concentração do carioca foi o diferencial, segundo revelou após a partida.

— A mentalidade hoje (terça-feira) foi muito boa para fazer o primeiro saque e ir superbem no tie-break do primeiro set. E fazer uma quebra rápida logo no segundo set (no segundo game) foi importante para liquidar o jogo. Me manter no saque também se fez importante. Foi um jogo duro e estou feliz com a vitória — destacou o número 46 do mundo.

Em muitos tropeços na temporada, João Fonseca admitiu que o psicológico acabou prejudicando-o. Ele até começava bem as partidas, mas acabava caindo de produção e deixando escapar bons resultados. Desta vez, não se abalou do começo ao fim.

Na segunda rodada do ATP, o brasileiro de 19 anos terá de mais uma vez mostrar concentração. O rival será o perigoso tcheco Jakub Menisk, 19º do mundo, sétimo favorito na Suíça e outro especialista em saque, que sofreu para eliminar o suíço Henry Bernet em três sets, parciais de 7/6 (7/1), 6/7 (7/9) e 6/3.