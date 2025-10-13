João Fonseca estreia nesta terça-feira no ATP 250 de Bruxelas; veja os detalhes

João Fonseca é cabeça de chave número 7. ADRIAN DENNIS / AFP

A estreia de João Fonseca no ATP 250 de Bruxelas já tem data definida. O brasileira joga nesta terça-feira (14) contra o holandês Botic Van de Zandschulp, número 84 do mundo.

O carioca de 19 anos, 45º do ranking, será cabeça de chave pela primeira vez em um torneio de alto nível. A organização da competição ainda não confirmou o horário do jogo, mas será no período da tarde no horário brasileiro.

Leia Mais João Fonseca é confirmado no Rio Open de 2026

Caso vença o holandês, Fonseca voltaria a jogar na quinta-feira (16) contra o vencedor do jogo entre o espanhol Pedro Martinez ou um tenista do qualificatório.

O ATP 250 de Bruxelas começou no domingo (12) e o vencedor vai receber 706 mil euros (R$4,4 milhões na cotação atual).