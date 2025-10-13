Esportes

Tênis
Notícia

João Fonseca estreia nesta terça-feira no ATP 250 de Bruxelas; veja os detalhes

Brasileiro é cabeça de chave e vai enfrentar o holandês Botic Van de Zandschulp

Alex Torrealba

