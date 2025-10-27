João Fonseca estreia em Paris e mira novos degraus a subir na carreira

Fonseca com o troféu conquistado na Basileia. FABRICE COFFRINI / AFP

Top 100 do ranking, feito. Primeiro título, feito. Vitória sobre um top 10, feito. Primeiro título de ATP 500, feito. Top 30 do ranking, feito. De forma rápida, João Fonseca adiciona novos itens cumpridos no checklist tenístico. Nesta terça-feira (8), o tenista brasileiro estreia no Masters 1000 de Paris em mais uma oportunidade de agregar feitos em sua ainda incipiente carreira.

Seu adversário será o canadense Denis Shapovalov, batido por Fonseca na semana passada na campanha que rendeu o título do ATP 250 de Basel ao carioca. A partida começará por volta das 8h30min. Se vencer, enfrenta o russo Karen Khachanov na segunda rodada.

Fonseca está no mesmo lado da chave de Carlos Alcaraz, um dos grandes nomes do momento. Os dois podem se encontrar na semifinal em Paris, em um confronto esperado desde a entrada do brasileiro no top 100. Vencer o espanhol, líder do ranking, e o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo. Vencê-los está entre os desafios a serem encarados em algum momento.

— Você será o próximo Nole (Novak Djokovic) a derrotar Carlos e Jannik — afirmou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, derrotado por Fonseca no domingo.

A fala não é isolada. Mesmo que tenha quase 10 mil pontos de distância para Alcaraz e Sinner, o brasileiro é visto como a maior ameaça para o reinado para a dupla europeia.

— Fonseca consegue criar a partir de uma bola parada lenta, uma velocidade como um mecanismo, como talvez qualquer pessoa no mundo que não se chame Carlos ou Sinner. Ele foi fantástico — entusiasmou-se Andy Roddick, ex-número 1 do mundo, em seu podcast.

No ranking divulgado na segunda-feira (27), Fonseca aparece na 28ª posição. Aos 19 anos é o quinto tenista brasileiros a quebrar a barreira do top 30 do ranking da ATP. São 1.615 pontos no ranking. Fonseca é o único tenista com menos de 20 anos entre os 30 melhores colocados.

Mesmo que perca na estreia, ele aparecerá na próxima lista, na segunda (3), pelo menos, como o 24º do ranking e será o quarto melhor brasileiro da história. Se vencer em Paris, deve ficar entre os 15 primeiros do mundo, e completar mais um item no checklist.



