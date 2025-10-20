João Fonseca e Rafael Matos perdem para franceses na estreia do ATP da Basileia

Brasileiros não foram páreo para os franceses. AL BELLO / GETTY IMAGES,AFP

Em sua estreia jogando juntos, João Fonseca e Rafael Matos foram eliminados na primeira rodada do ATP 500 da Basileia nesta segunda-feira (20). Os brasileiros foram derrotados pela dupla francesa Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, de virada, por 2 sets a 1 (7/6, 6/7 e 9/11).

A dupla europeia, agora, irá enfrentar o vencedor do confronto entre a dupla Ben Shelton (EUA)/Rohan Bopanna (IND) e Hugo Nys (MON)/Edouard Roger-Vasselin (FRA).

O jogo desta segunda foi disputado praticamente ponto a ponto. No primeiro set, os brasileiros foram avassaladores no tie-break e confirmaram a parcial.

No segundo, João e Matos quebraram os franceses no 11º game e sacaram para o jogo. No entanto, Herbert e Mahut devolveram a quebra e levaram o jogo para o tie-break. Os europeus conseguiram empatar o jogo.

No super tie-break no terceiro set, melhor para os franceses, que conseguiram fazer 11 a 9.