João Fonseca é confirmado no Rio Open de 2026

Principal nome do tênis brasileiro, João Fonseca foi confirmado nesta terça-feira (7) na edição de 2026 do Rio Open, torneio ATP 500 que acontece entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense.
Atual número 43 do mundo e número 1 do Brasil, o carioca de 19 anos disputará o Rio Open pela quarta vez — 2023, 2024, 2025 e, agora, 2026.
— O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira — disse o carioca à organização.
João Fonseca vive uma temporada consistente em 2025, tendo passado da primeira rodada de todos os Grands Slams. No Rio Open 2026, ele se junta ao já confirmado Lorenzo Musetti, top 10 do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024.