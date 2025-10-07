João Fonseca é confirmado no Rio Open de 2026

João tem vivido uma grande temporada de 2025. Divulgação / Fotojump/Rio Open

Principal nome do tênis brasileiro, João Fonseca foi confirmado nesta terça-feira (7) na edição de 2026 do Rio Open, torneio ATP 500 que acontece entre os dias 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense.

Atual número 43 do mundo e número 1 do Brasil, o carioca de 19 anos disputará o Rio Open pela quarta vez — 2023, 2024, 2025 e, agora, 2026.

— O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira — disse o carioca à organização.