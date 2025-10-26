Tenista de 19 anos vai se tornar o quinto brasileiro na história no top 30 do ranking. FABRICE COFFRINI / AFP

João Fonseca conquistou o segundo título de sua carreira. Neste domingo (26), o carioca de 19 anos fez história e é o novo campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O brasileiro derrotou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 26, na grande final por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 25 minutos de jogo.

Com o título, Fonseca irá saltar do 46º para o 28º lugar no ranking mundial, se tornando o sétimo brasileiro a figurar no Top 30, depois de Gustavo Kuerten (1º), Thomaz Bellucci (21º), Thomaz Koch (24º), Fernando Meligeni (25º), Luiz Mattar (29º) e Marcos Hocevar (30º).

A semana na Suíça foi de afirmação para o brasileiro, que é apontado como a grande promessa do circuito, após vencer o torneio júnior do US Open em 2023 e o ATP Next Gen em 2024.

A campanha do título

A primeira partida de Fonseca foi contra o então atual campeão do ATP 500, o francês Giovanni Mpetshi Perricard, superado em sets diretos. Nas oitavas, João sequer precisou entrar em quadra, já que o tcheco Jakub Mensik desistiu do torneio por conta de uma lesão no pé.

Nas quartas de final, o brasileiro encarou o canadense Denis Shapovalov e, após perder o set inicial, virou a partida e viu o adversário abandonar o jogo quando perdia a terceira parcial por 4 a 1.

João Fonseca enfrentou uma batalha contra o espanhol Jaume Munar, na semifinal, mas venceu em quase duas horas de jogo e garantiu vaga na primeira final de ATP 500 de sua carreira.

Como foi a final

Primeiro set da decisão

Fonseca chegou a sacar a 232 km/h. FABRICE COFFRINI / AFP

Cercado de muita expectativa e com o apoio da maior parte do público na Basileia, Fonseca iniciou a decisão mostrando uma de suas maiores armas, o poderoso saque.

Já no segundo game, com ótimas devoluções, ele quebrou o serviço de Fokina e logo depois confirmou o 3 a 0 com um saque a 232km/h.

Mais experiente, Fokina conseguiu devolver a quebra de saque no quinto game. Porém, quando sacou para empatar, voltou a ser quebrado em 4 a 2 e precisou salvar dois set points no oitavo game.

O brasileiro conteve a ansiedade e depois de perder o terceiro set point, impôs duas direitas para fechar a parcial em 6 a 3, após 40 minutos, com 15 bolas vencedoras (winners) contra apenas quatro do espanhol.

Quebra no início do segundo set abre caminho do título

Fonseca perdeu apenas um game de saque no jogo. FABRICE COFFRINI / AFP

No começo do segundo set, João Fonseca conseguiu nova quebra e abriu vantagem de 2 a 0 com o saque. O brasileiro voltou a ter chances de mais um break, no quinto game, mas Fokina se recuperou e confirmou o serviço.

O brasileiro confirmou o saque e abriu 4 a 2 e voltou a pressionar o espanhol, que ameaçou atirar a raquete na quadra, quando teve que enfrentar novo break point no sétimo game. Mas com um ace e um smash, ele virou e seguiu uma quebra abaixo.

Focado e mantendo excelente aproveitamento de saque, João Fonseca fez 5 a 3 e jogou a responsabilidade para Alejandro Davidovich Fokina, que chegou a fazer 30/0, mas viu o brasileiro virar e ter o primeiro match point.

Com um bom saque, o espanhol salvou a bola do título e logo depois confirmou saque em 4 a 5.

Entre os 20 melhores sacadores da temporada, Fonseca fechou o jogo em 6 a 4 e deu início a uma festa brasileira na Suíça.

Melhores momentos:

Titulo inédito no ATP 500

Com a vitória, o carioca de 19 anos se torna o primeiro brasileiro a se sagrar campeão de um ATP 500, série que passou a ser disputada a partir de 2009. Anteriormente, as competições deste nível foram chamadas de ATP Championship Series, entre 1990 e 1999, e ATP International Series Gold, de 2000 a 2008. Guga Kuerten venceu quatro de cinco finais, entre 1998 e 2001.