João Fonseca desiste de disputar o ATP 250 de Atenas e encerra temporada

A temporada de 2025 de João Fonseca em torneios oficiais acabou na última quarta-feira (29), com a eliminação do brasileiro no Masters 1000 de Paris. O tenista de 19 anos disputaria o ATP de Atenas na próxima semana, na Grécia, mas desistiu do torneio em virtude de uma lombalgia, conforme confirmado pela assessoria de imprensa do jogador.

Outros quatro atletas já tinham desistido de participar do ATP de Atenas: Jakub Mensik, Marton Fucsovics, Roberto Bautista Agut e Sebastian Baez. No caso de Fonseca, as dores nas costas já haviam incomodado o jogador nas partidas contra o canadense Denis Shapovalov, na estreia em Paris, e na derrota para o russo Karen Khachanov, na segunda rodada.

João vem de uma sequencia intensa de partidas, tendo vencido o ATP 500 da Basileia no último final de semana.

Com a desistência de Atenas, João encerra a temporada com dois títulos relevantes (ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 da Basileia) e com boas atuações em torneios de Masters 1000, Grand Slams e na Copa Davis.

Atualmente em 28º lugar no ranking da ATP, o tenista somou 1615 pontos em sua primeira temporada como profissional.

Apesar do encerramento do ano, João ainda disputará um torneio de exibição no dia 8 de dezembro, em Miami, quando enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo.