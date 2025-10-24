João Fonseca cai do lado da chave de Alcaraz em Paris e reencontra Shapovalov na estreia

João Fonseca nem teve tempo de celebrar uma dura virada sobre Denis Shapovalov e já ficou sabendo que terá um reencontro com o canadense. Pouco depois da vitória do brasileiro no ATP 500 da Basileia, foi divulgado o chaveamento do Masters 1000 de Paris com novo jogo do brasileiro contra o rival que abandonou misteriosamente o jogo desta sexta-feira (24).
Shapovalov ainda não explicou o que ocorreu para ele desistir da partida na Suíça, quando perdia por 4 a 1 no terceiro set. Ele teve uma conversa rápida com o árbitro de cadeira e deixou a quadra. Cada tenista havia vencido um set por 6 a 3. Em caso de lesão, o canadense pode até nem ter condições de encarar o brasileiro na França.
Caminho difícil
O Masters 1000 de Paris, com 64 tenistas, começa na terça-feira (28) na fase de 32. Os horários das partidas ainda não foram definidos.
João Fonseca caiu do lado da chave de Carlos Alcaraz, o líder do ranking, e terá um caminho "pesado" caso queira enfrentar o espanhol em possível semifinal.
Caso supere Shapovalov, o carioca teria um possível embate com o russo Karen Karen Khachanov, 10º do mundo, nas oitavas. A projeção o colocaria no caminho do estadunidense Taylor Fritz (4º) ou do cazaque Alexander Bublik (13º) nas quartas.
Nas semifinais os principais cabeças de chave, além de Carlos Alcaraz, seriam o canadense Felix Auger-Aliassime (9º), com o qual poderia jogar na semifinal da Basileia, além do tcheco Jiri Lehecka (14º).
O italiano Jannik Sinner está do outro lado da chave, que tem outros nomes de peso, casos do alemão Alexander Zverev, terceiro favorito, o russo Daniil Medvedev, o estadunidense Ben Shelton e o russo Andrey Rublev. Novak Djokovic perderá o Masters 1000 pelo segundo ano consecutivo.