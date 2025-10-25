João Fonseca bate espanhol e vai à primeira final de ATP 500 da carreira

João Fonseca é o número 46 do mundo. FABRICE COFFRINI / AFP

João Fonseca escreveu mais uma página em sua breve carreira no tênis profissional. Neste sábado (25), aos 19 anos e dois meses, ele garantiu vaga na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao derrotar o espanhol Jaume Munar por dois sets a zero, parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, em uma hora e 54 minutos de jogo.

Na decisão, ele vai enfrentar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que este ano foi finalista dos ATP 500 de Acapulco e Washington.

A final na Basileia está marcada para este domingo (26) às 11h30min (de Brasília). A ESPN 3 anuncia a transmissão.

Resultado histórico no ATP 500

Com a vitória, o carioca de 19 anos se torna o primeiro brasileiro a se classificar para uma decisão de ATP 500, série que passou a ser disputada a partir de 2009. Anteriormente, as competições deste nível foram chamadas de ATP Championship Series, entre 1990 e 1999, e ATP International Series Gold, de 2000 a 2008. Guga Kuerten venceu quatro de cinco finais, entre 1998 e 2001.

O jogo

Fonseca será o primeiro brasileiro em final da série 500 da ATP. FABRICE COFFRINI / AFP

Com dois dos maiores nomes da história do tênis, os suíços Roger Federer e Martina Hingis nos camarotes, Fonseca fez um jogo muito equilibrado contra Munar, 42º do mundo.

No primeiro set, os dois jogadores protegerem os seus saques e não deram nenhuma chance de quebra para o adversário.

Com a igualdade em 6-6, a decisão foi para o tie-break, que seguiu empatado até 4-4, quando Fonseca conseguiu pontuar no serviço do espanhol e logo depois confirmou seus dois saques para marcar 7 a 4 e largar em vantagem, com 95% dos pontos vencidos no primeiro saque, 27 bolas vencedoras (winners) contra 18 de Munar.

O espanhol começou melhor a segunda parcial e conseguiu quebrar o saque de Fonseca no terceiro game. Sacando, Munar confirmou a vantagem e abriu 3-1, até o brasileiro conseguir devolver o break, empatar em 4-4 e sacar para virar em 5 a 4, deixando a pressão para o europeu.

Mas o espanhol conseguiu confirmar o saque e empatar em 5-5. Logo depois, Fonseca sacou e voltou a liderar e deixou o adversário com a responsabilidade de confirmar o serviço e forçar novo tie-break.

Com boas devoluções, João Fonseca pressionou Jaume Munar e conseguiu um match point que o espanhol jogou na rede. A vaga na decisão estava confirmada.

