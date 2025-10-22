João Fonseca está nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, mesmo sem entrar em quadra nesta quarta-feira (22). O adversário do brasileiro, Jakub Mensik desistiu do torneio por conta de uma lesão no pé.
O jogo estava marcado para 14h10min (horário de Brasília), mas o tcheco anunciou a desistência duas horas antes. Agora, Fonseca aguarda o vencedor do jogo de Denis Shapovalov e Valentin Royer, que jogam na quinta-feira (23).
O brasileiro deve voltar a jogar na sexta-feira (24) contra um dos dois. Um possível adversário na semifinal pode ser Ben Shelton, segundo cabeça de chave do torneio.