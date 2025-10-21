João Fonseca aposta na agressividade e bate gigante Perricard na estreia do ATP 500 da Basileia

João Fonseca não se cansa de dizer que busca tirar aprendizados de suas derrotas no circuito mundial de tênis. Na eliminação da primeira rodada em Bruxelas, diante do holandês Botic van de Zandschulp, o saque rival acabou sendo decisivo. Nesta terça-feira, o brasileiro estreou no ATP 500 de Basileia, na Suíça, contra o atual campeão, o gigante de 2,03m Giovanni Mpetshi Perricard, dono de golpes e serviço potentes e se sobressaiu. Com enorme agressividade, o jovem de 18 anos ganhou em sets diretos, parciais de 7/6 (8/6) e 6/3 após 1h26.

O rival da segunda rodada na Suíça será o perigoso checo Jakub Menisk, 19º do mundo e sétimo favorito na competição. Também jovem, o tenista europeu de 20 anos é outro especialista em saque, o que promete uma nova grande batalha nas quadras do ATP 500.

O brasileiro entrou em quadra ciente que teria de se impor em suas principais características para desbancar um oponente de golpes fortes e saque em alta velocidade, quase todos acima de 200 km/h. Até começou ganhando alguns pontos, em sua maioria por erros do francês, mas sem chances de quebra. Por outro lado, usava como antídoto justamente o serviço, já que Perricard mostrava-se um pouco confuso nas devoluções.

Variando os golpes, com winners, bolas rápidas, curtas e subidas à rede, além de bons aces, João Fonseca manteve o jogo igual no primeiro set. Com 4 a 4, pela primeira vez conseguiu um 40 a 40. O buscado break point, porém, não veio. Sem nenhuma chance de quebra para ambos os lados, a definição foi ao tie-break após ace do brasileiro.

O set desempate começou com o representante verde e amarelo agressivo e logo abrindo 3 a 0. Perricard encaixou dois bons serviços e encostou. O brasileiro cresceu em confiança e foi para o serviço com boas chances para fechar a parcial em 6 a 3. O francês se recuperou e buscou a igualdade. Porém, cometeu um erro fácil e levou um ace para sair em desvantagem de 8 a 6.

Em vantagem, o prodígio tenista de 19 anos voltou saltitante para o segundo set, mostrando confiança e vibração. Confirmou seu ponto e logo buscou os dois primeiros breaks da partida. No segundo, batendo forte na bola, obrigou o oponente a parar na rede, em importante quebra.

Bastava manter o jogo perfeito no saque para confirmar um ótimo triunfo. E logo a vantagem subiu para 4 a 1 em dia de imposição e atitude vencedora do brasileiro, cada vez mais incomodando o oponente.