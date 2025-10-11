Jessica Pegula derrota Aryna Sabalenka e vai decidir o WTA 1000 de Wuhan contra Coco Gauff

Pegula virou jogo diante de Sabalenka. ADEK BERRY / AFP

A campeã do WTA 1000 de Wuhan, na China, será estadunidense. A final foi definida neste sábado (11) e Coco Gauff e Jessica Pegula garantiram classificação. A última tenista dos Estados Unidos a vencer o torneio foi Venus Williams em 2015.

Número seis do ranking mundial, Pegula conseguiu algo que nenhuma jogadora havia feito até então em Wuhan. Ela derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual tricampeã e com 20 vitórias consecutivas no torneio.

O jogo

Sabalenka perdeu invencibilidade de 20 jogos em Wuhan. ADEK BERRY / AFP

Em um jogo que teve 2h19min de duração, a estadunidense venceu por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/2) e agora vai decidir um WTA 1000 pela sétima vez na carreira. Até o momento, a tenista de 31 anos tem três títulos deste nível.

O jogo começou com Sabalenka se impondo e vencendo o primeiro set com tranquilidade. Na segunda parcial, Pegula quebrou o saque da adversária em 1-0, mas perdeu o serviço em 2-2. Porém, no sétimo game obteve nova quebra e encaminhou o 6 a 4, para empatar o jogo.

No set decisivo, Aryna Sabalenka conseguiu quebrar o saque de Jessica Pegula em 2-0, mas logo depois perdeu o serviço e e viu a estadunidense igualar em 2-2.

Favorita e com a confiança de jamais ter perdido em Wuhan, a bielorrussa conseguiu mais um break em 4-2 e logo depois sacou para ampliar a vantagem.

Com 2-3 contra, Pegula conseguiu manter o saque e logo depois conseguiu quebrar Sabalenka em 4-5 e empatar o jogo sacando de forma tranquila.

E foi então que o jogo se transformou. A número 6 do mundo se aproveitou da instabilidade da líder do ranking e conseguiu nova quebra para virar em 6-5 e ter o saque para fechar o jogo.

Mas com apenas duas vitórias nos 10 confrontos anteriores, a estadunidense sentiu o momento, desperdiçou dois match points, cometendo quatro duplas faltas e permitindo que seu serviço fosse quebrado.

Com o placar em 6-6 a decisão foi para o tie-break e uma nova reversão de expectativa ocorreu. Jessica Pegula se recuperou e rapidamente chegou a 6-1, para logo depois fechar em 7 a 2 e se garantir na final.

Coco Gauff quebra jejum contra Jasmine Paolini

Gauff busca terceiro título em WTA 1000. ADEK BERRY / AFP

Na primeira semifinal em Wuhan, Coco Gauff se impôs diante da italiana Jasmine Paolini e fez 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h22min de partida.

Esta foi a terceira vitória da estadunidense em seis confrontos, sendo o primeiro desde Cincinnati 2023, quebrando uma sequência de três triunfos seguidos da europeia.

Gauff disputará contra Pegula a quinta final de WTA 1000 da carreira. Até o momento, ela tem duas conquistas deste nível.



