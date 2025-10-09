Isaac Miranda assina contrato profissional com Santos

Menino da VilaNotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Isaac Miranda assina contrato profissional com Santos09/10/2025 - 10h21minAtualizada em 09/10/2025 - 10h51minCompartilharCompartilharOneFootball Isaac Miranda , atualmente no sub-14, assinou seu primeiro contrato com o Santos nesta quarta-feira (9). A novidade foi divulgada pelo Peixe em suas redes sociais. GZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre:onefootball