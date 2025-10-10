Invictos, Ana Patrícia/Duda  e Evandro/Arthur Lanci se classificam para as quartas de final do Elite 16 de  Newport

A fase de grupos da 10ª etapa do Elite 16 de Newport, nos Estados Unidos, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, terminou nesta quinta-feira (9) e duas duplas brasileiras se classificaram para as quartas de final.
Na chave feminina, Ana Patrícia e Duda venceram mais dos jogos, contra as estadunidenses Julia Donlin e Lexy Denaburg por 2 a 0 (21/19 e 21/16) e as alemãs Linda Bock e Louisa Lippmann por 2 a 0 (21/14 e 21/17) e terminaram co Grupo B com três vitórias.
Mais duas parcerias brasileiras se classificaram para a segunda fase. Thâmela e Vic terminaram em segundo lugar no Grupo C, após perderem para as estadunidenses Molly Shaw e Kelly Cheng por 2 a 1 (21/14, 17/21 e 15/5) e vão disputar as oitavas de final. Suas adversárias serão Chloe Loreen e Corinne Quiggle, também dos Estados Unidos.
Já Carol Solberg e Rebecca perderam para outra dupla dos Estados Unidos, Terese Cannon e Megan Kraft, por 2 a 1 (21/15, 19/21 e 15/13) e ficaram na segunda posição do Grupo D e também vão disputar as oitavas de final, contra as locais Jaden Whitmarsh e Devon Newberry.
A única dupla brasileira eliminada na chave feminina foi Taiana Lima/Talita, que terminaram com três derrotas no Grupo C, a última delas para as estadunidenses Hailey Harward e Molly Phillips por 2 a 0 (21/14 e 21/15).
Evandro e Arthur Lanci seguem com 100% de aproveitamento
Entre os homens, Evandro e Arthur Lanci mantiveram os 100% no Grupo C, com duas vitórias nesta quinta.
A dupla brasileira venceu os irmãos estadunidenses Taylor e Trevor Crabb por 2 a 0 (21/18 e 21/17) e os letões Martins Plavins e Kristaps Fokerots por 21/17 e 26/24 e avançaram direto para as quartas de final.
Com três derrotas, George e Saymon terminaram em último no Grupo D. Nesta quinta, eles perderam para os estadunidenses Miles Partain e Andy Benesh por 21/17 e 21/18 e para os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt por 21/17 e 21/19.