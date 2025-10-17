Invictas, seleções brasileiras se classificam para semifinais da Copa do Mundo de vôlei sentado

O Brasil está nas semifinais masculina e feminina da Copa do Mundo de Vôlei Sentado, em Fort Wayne, no estado de Indiana, nos Estados Unidos.
As duas seleções brasileiras estão invictas em seus respectivos torneios. O time masculino encerrou a fase de classificação na liderança do Grupo B, com seis vitórias e apenas três sets perdidos.
Na última rodada, na noite de quinta-feira (16), o time brasileiro derrotou a Índia por 3 a 0 (25/9, 25/7 e 25/6), em apenas 46 minutos de jogo, com destaque para os 19 pontos assinalados por Márcio Borges.
O Brasil voltará à quadra nesta sexta para enfrentar os Estados Unidos em uma das semifinais. A partida está marcada para às 21h (de Brasília). Cazaquistão e Egito disputarão a outra vaga na decisão.
Seleção feminina bate donas da casa
A seleção brasileira feminina também tem 100%. Na fase de classificação foram cinco vitórias e apenas dois sets perdidos.
Na quinta, o Brasil derrotou os Estados Unidos, que terminaram com a segunda melhor campanha, por 3 a 1, parciais de 25/14, 25/23, 21/25 e 25/15, em 1h42min de confronto.
Com 23 pontos, Janaína Petit comandou o ataque brasileiro e chegou a 77 no torneio, sendo a segunda maior pontuadora, atrás apenas da canadense Heidi Peters, que tem 86.
Em busca de vaga na decisão, o Brasil vai encarar a Itália, nesta sexta, às 16h30. Estados Unidos e Canadá se enfrentarão na outra semifinal.