Inter vence Grêmio pela Copa Sul sub-20

O Inter bateu o Grêmio por 1 a 0 na Copa Sul sub-20 nesta quarta-feira (22). Válido pela quinta rodada do torneio, o Gre-Nal ocorreu no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O gol foi marcado por João Victor, ainda no primeiro tempo. O Tricolor correu atrás do placar durante boa da partida, mas não conseguiu buscar o empate, diante de uma atuação segura da defesa colorada.

Com o resultado, o Inter assume a liderança da competição, com 13 pontos. O Celeiro de Ases está invicto na competição.

Já o Tricolor ainda não venceu. A equipe ocupa a 11ª colocação, com um ponto.

Após 11 rodadas, os quatro melhores colocados avançam às semifinais.

