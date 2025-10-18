Inter de Milão vence Roma e assume liderança do Italiano

A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao vencer a Roma por 1 a 0 neste sábado (18) e contar com a derrota do Napoli diante do Torino pelo mesmo placar.

Com esses resultados, interistas e napolitanos dividem a ponta da tabela com 15 pontos, junto com os romanistas, mas o time de Milão fica na frente nos critérios de desempate.

As três equipes podem ser ultrapassadas pelo Milan (4º), que no domingo recebe a Fiorentina e, em caso de vitória, somaria 16 pontos.

A Juventus (5ª), que visita o Como (9º) nesta 7ª rodada, pode igualar a pontuação de Inter, Napoli e Roma, o que deixaria os cinco primeiros colocados separados por apenas um ponto.

No Estádio Olímpico da capital, a Inter de Milão emendou a quarta vitória consecutiva com um gol aos seis minutos do francês Ange-Yoan Bonny, que substituiu seu compatriota Marcus Thuram, lesionado.

- Lei do ex -

Em Turim, o Napoli foi derrotado pelo Torino (13º) por 1 a 0 com gol do argentino Gio Simeone, que foi jogador napolitano entre 2022 e 2025.

"Foi um jogo muito especial para mim, com várias emoções. Foi um jogo muito difícil. Estou feliz por dar aos torcedores nossa primeira vitória em casa", disse Simeone após a vitória.

Foi o terceiro gol na temporada do atacante argentino de 30 anos, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Com o desfalque de última hora de Scott McTominay, melhor jogador da Serie A italiana na temporada passada, e de Rasmus Hojlund, o Napoli teve um gol anulado pelo VAR nos acréscimos por impedimento.

"Demos de presente o gol sofrido", lamentou o técnico do Napoli, Antonio Conte. "Isso mostra que temos que continuar trabalhando e melhorando".

Entre os demais jogos disputados neste sábado, Lecce (15º) e Sassuolo (8º) empataram sem gols e Pisa (19º) e Hellas Verona (17º) também ficaram no 0 a 0.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Lecce - Sassuolo 0 - 0

Pisa - Hellas Verona 0 - 0

Torino - Napoli 1 - 0

Roma - Inter 0 - 1

- Domingo:

(07h30) Como - Juventus

(10h00) Cagliari - Bologna

Genoa - Parma

(13h00) Atalanta - Lazio

(15h45) Milan - Fiorentina

- Segunda-feira:

(15h45) Cremonese - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10

2. Napoli 15 7 5 0 2 12 7 5

3. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4

4. Milan 13 6 4 1 1 9 3 6

5. Juventus 12 6 3 3 0 9 5 4

6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6

7. Bologna 10 6 3 1 2 9 5 4

8. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

9. Como 9 6 2 3 1 7 5 2

10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1

11. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0

12. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7

14. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3

15. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5

16. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4

19. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7

20. Genoa 2 6 0 2 4 3 9 -6