Inter de Milão vence Roma e assume liderança do Italiano

A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao vencer a Roma por 1 a 0 neste sábado (18) e contar com a derrota do Napoli diante do Torino pelo mesmo placar.
Com esses resultados, interistas e napolitanos dividem a ponta da tabela com 15 pontos, junto com os romanistas, mas o time de Milão fica na frente nos critérios de desempate.
As três equipes podem ser ultrapassadas pelo Milan (4º), que no domingo recebe a Fiorentina e, em caso de vitória, somaria 16 pontos.
A Juventus (5ª), que visita o Como (9º) nesta 7ª rodada, pode igualar a pontuação de Inter, Napoli e Roma, o que deixaria os cinco primeiros colocados separados por apenas um ponto.
No Estádio Olímpico da capital, a Inter de Milão emendou a quarta vitória consecutiva com um gol aos seis minutos do francês Ange-Yoan Bonny, que substituiu seu compatriota Marcus Thuram, lesionado.
- Lei do ex -
Em Turim, o Napoli foi derrotado pelo Torino (13º) por 1 a 0 com gol do argentino Gio Simeone, que foi jogador napolitano entre 2022 e 2025.
"Foi um jogo muito especial para mim, com várias emoções. Foi um jogo muito difícil. Estou feliz por dar aos torcedores nossa primeira vitória em casa", disse Simeone após a vitória.
Foi o terceiro gol na temporada do atacante argentino de 30 anos, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.
Com o desfalque de última hora de Scott McTominay, melhor jogador da Serie A italiana na temporada passada, e de Rasmus Hojlund, o Napoli teve um gol anulado pelo VAR nos acréscimos por impedimento.
"Demos de presente o gol sofrido", lamentou o técnico do Napoli, Antonio Conte. "Isso mostra que temos que continuar trabalhando e melhorando".
Entre os demais jogos disputados neste sábado, Lecce (15º) e Sassuolo (8º) empataram sem gols e Pisa (19º) e Hellas Verona (17º) também ficaram no 0 a 0.
-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Lecce - Sassuolo 0 - 0
Pisa - Hellas Verona 0 - 0
Torino - Napoli 1 - 0
Roma - Inter 0 - 1
- Domingo:
(07h30) Como - Juventus
(10h00) Cagliari - Bologna
Genoa - Parma
(13h00) Atalanta - Lazio
(15h45) Milan - Fiorentina
- Segunda-feira:
(15h45) Cremonese - Udinese
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10
2. Napoli 15 7 5 0 2 12 7 5
3. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4
4. Milan 13 6 4 1 1 9 3 6
5. Juventus 12 6 3 3 0 9 5 4
6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6
7. Bologna 10 6 3 1 2 9 5 4
8. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0
9. Como 9 6 2 3 1 7 5 2
10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1
11. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0
12. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3
13. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7
14. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3
15. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5
16. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4
17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7
18. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4
19. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7
20. Genoa 2 6 0 2 4 3 9 -6
* AFP