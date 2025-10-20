Independiente del Valle x Atlético-MG: tudo sobre o jogo pela semifinal da Copa Sul-Americana. Arte GZH

Independiente del Valle e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30min, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre no estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

Escalações para Independiente del Valle x Atlético-MG

Independiente del Valle: Guido Avillar; Matías Fernandez; Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Mendez (Hoyos), Jordy Alcivar e Sornoza; Guagua, Rodriguez (Mercado) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Junior Alonso e Vitor Hugo; Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Rony e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem para Independiente del Valle x Atlético-MG

Carlos Betancur (COL), auxiliado por Richard Ortiz (COL) e Miguel Roldan (COL). VAR: Heider Castro (COL).

Onde assistir a Independiente del Valle x Atlético-MG

O SBT, a ESPN e a Disney+ anunciam a transmissão.

Tempo real de Independiente del Valle x Atlético-MG