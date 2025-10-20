Imprensa argentina se rende ao Flamengo após vitória sobre o Palmeiras: 'Verdadeiro show'

A vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã, repercutiu de forma intensa na imprensa argentina nesta segunda-feira. A atuação rubro-negra, às vésperas da semifinal da Copa Libertadores contra o Racing, foi tratada como uma demonstração de força e poder técnico do time carioca.

O jornal Clarín abriu espaço generoso para o resultado e exaltou o desempenho do Flamengo. "É o bicho-papão do futebol brasileiro", escreveu a publicação, que descreveu o primeiro tempo como "luxuoso" e um "verdadeiro show". O diário destacou que o time chega embalado para o confronto continental após derrotar, em sequência, Botafogo e Palmeiras.

O Clarín também chamou atenção para a qualidade individual do elenco e a forma como o Flamengo tem imposto seu jogo. Segundo o veículo, o time dirigido por Filipe Luís "assusta os rivais pelo talento e pela intensidade", e o Racing "precisará de uma atuação quase perfeita" para frear o momento rubro-negro.

O Olé seguiu linha parecida, ressaltando o "alto desempenho" do Flamengo. O diário argentino lembrou que a equipe atuou com força máxima, mesmo com o desgaste físico, e enfatizou a lesão do zagueiro Léo Ortiz.

Para o Olé, o triunfo sobre o Palmeiras reforça o status do Flamengo como um dos times mais dominantes do continente. A publicação destacou que o adversário argentino deve estar em alerta diante de um elenco que soma qualidade técnica, confiança e ritmo competitivo.