Hugo Souza vira desfalque do Corinthians contra o Santos com titularidade na seleção brasileira

Carlo Ancelotti já definiu os substitutos de Alisson nos próximos amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Ederson, do Fenerbahçe, e Hugo Souza, do Corinthians, estarão à frente da meta do treinador italiano. A decisão, no entanto, afeta o planejamento do time alvinegro, que não deverá ter tempo hábil para contar um de seus principais goleiros já na rodada seguinte, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

O Brasil encara o Japão na terça-feira, 14, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília). No dia seguinte, cerca de 36 horas após o final da partida da seleção brasileira, o Corinthians entra em campo contra o Santos na Vila Belmiro. Assim como na última convocação, o clube do Parque São Jorge ainda pode definir um planejamento para tentar contar com o goleiro - após a CBF informar como será o retorno do elenco -, mas o tempo de viagem Japão-Brasil torna difícil que Hugo esteja à disposição de Dorival Júnior.

Um voo entre os dois países leva, em média, 26 horas. Em um cenário que Hugo deixasse o Japão assim que acabasse a partida da seleção brasileira, ainda chegaria a São Paulo cerca de dez horas antes do duelo. Depois, ainda precisaria se locomover até a baixada santista. Sem contar que, ao ter entrado em campo no dia anterior, terá de lidar com o desgaste físico.

Ele mesmo reconhece essa dificuldade. "Infelizmente, não vou conseguir ajudar minha equipe na volta por conta do fuso horário, viagem longa. Quem tiver de jogar, seja (Felipe) Longo, Kauê, (Matheus) Donelli, está muito preparado", afirmou, após partida contra o Internacional, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Na última vez em que Hugo foi convocado, o Corinthians fretou um voo da Bolívia para o Brasil, para que o goleiro pudesse estar em campo nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. Na ocasião, ainda defendeu um pênalti no tempo normal e brincou sobre ter valido a pena a operação do clube alvinegro para contar com o goleiro. O mesmo não deve ocorrer dessa vez.

Em 2017, Cássio viveu situação semelhante à de Hugo Souza. Ele estreou contra o Japão, em 10 de novembro, na França, e foi desfalque do Corinthians em três rodadas da reta final do Brasileirão, contra Athletico-PR, Avaí e Fluminense. Caíque França assumiu a meta alvinegra e foi responsável por assegurar o título brasileiro, com apenas um gol sofrido no período.

A presença de Hugo em mais uma convocação da seleção brasileira mostra a confiança que Ancelotti tem no goleiro. Além dele, apenas Bento esteve presente em todas as listas do treinador italiano até agora. Cássio, no período em que Tite esteve à frente do Brasil, também foi presença constante nas convocações e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2018.