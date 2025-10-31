Hugo Souza treina com proteção no ombro e é dúvida para reforçar o Corinthians contra o Grêmio

O goleiro Hugo Souza treinou normalmente nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, mas ainda não tem o seu retorno confirmado ao time titular para jogar contra o Grêmio, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Ele participou da atividade com uma proteção no ombro e a definição quanto a sua escalação deve acontecer neste sábado.

Em recuperação de uma luxação acrômio clavicular, o atleta participou das atividades junto aos outros goleiros do elenco, mas chegou a demonstrar um certo incômodo. O titular do gol corintiano sofreu uma queda no final da partida contra o Atlético-MG, no último dia 18 e se machucou.

No triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador, Felipe Longo foi o dono da posição no Barradão.

Caso Hugo seja mais uma vez vetado, ele será mantido para enfrentar os gaúchos em busca da terceira vitória consecutiva no Nacional.

Com o propósito de somar pontos para afastar de vez o risco do rebaixamento, o conjunto paulista quer manter a boa fase. Nos últimos quatro confrontos, o Corinthians acumulou três vitórias e sofreu uma derrota. Na classificação, o conjunto paulista aparece na parte intermediária da tabela (10ª posição) e soma 39 pontos, mesma pontuação do rival gremista.

Dorival Júnior realizou um treinamento tático nesta sexta-feira e aproveitou a atividade para testar algumas variações. Assim, existe a possibilidade de ele utilizar um esquema com três zagueiros contra os gaúchos.