Hugo Calderano perde para Xiang Peng e cai nas quartas de final do China Smash

A campanha do brasileiro Hugo Calderano no China Smash foi encerrada neste sábado (4), com uma derrota por 4 a 3 (3/11, 11/3, 11/7, 6/11, 8/11, 11/7 e 11/6) para o local Xiang Peng, nono do ranking mundial, após um hora de partida válida pelas quartas de final.
Terceiro colocado na classificação da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), o carioca buscava seu primeiro título em um Grand Smash, a mais importante série do circuito internacional de tênis de mesa.
O jogo
Favorito, Calderano iniciou o jogo ignorando o barulho da torcida chinesa e com seu estilo agressivo marcou 11 a 3. Mas Peng fez um ótimo segundo set e devolveu o placar, levantando o público.
O jogo ficou emocionante e Calderano chegou a liderar em 3 a 2, mas Peng voltou a mostrar resistência e capacidade de recuperação para empatar em 3 a 3 e forçar a parcial decisiva, onde acabaria vencendo o confronto.
Premiação
Com a campanha em Pequim, Hugo Calderano irá somar 350 pontos no ranking mundial e receberá US$ 20.250 (R$ 108,1 mil) de prêmio.
A próxima competição do brasileiro será o Campeonato Pan-Americano, de 12 a 19 de outubro, nos Estados Unidos.