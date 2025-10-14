Hugo Calderano lidera vitórias brasileiras no Pan-Americano de Tênis de Mesa

Principal jogador do Brasil, Hugo Calderano comemorou três vitórias, nesta segunda-feira (13), no Campeonato Pan-Americano, em Rock Hill , no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.
A primeira partida vencida foi ao lado de Bruna Takahashi, nas duplas mistas. O casal brasileiro derrotou os mexicanos Rogelio Castro/Arantxa Cossio por 3 a 0 (11/8, 11/7 e 11/4) em breves 20 minutos e se classificou para as semifinais.
Na próxima rodada, a parceria que é a número 7 do ranking mundial vai enfrentar os estadunidenses Jishan Liang e Jessica Reyes Lai, que eliminaram os porto-riquenhos Angel Naranjo e Adriana Díaz.
Simples masculino
Principal favorito ao título de simples, Calderano fez seu primeiro jogo no torneio diante do salvadorenho Diego Orantes e fez 4 a 0 (11/7, 11/7, 11/6 e 11/8), após 25 minutos.
O terceiro do ranking voltou à mesa para enfrentar o paraguaio Marcelo Aguirre, pelas oitavas de final, e fez 4 a 1 (11/7, 11/5, 3/11, 11/8 e 14/12), em 48 minutos de partida, garantindo vaga nas quartas de final.
Agora, Hugo Calderano vai enfrentar o estadunidense Sid Nareshi em busca de uma vaga nas semifinais.
Mais dois brasileiros passaram para as quartas, Leonardo Iizuka e Felipe Arado, enquanto Guilherme Teodoro caiu nas oitavas.
Iizuka começou batendo o chileno Jorge Paredes por 4 a 0 (11/3, 11/7, 11/4 e 11/9) e depois passou pelo estadunidense Jishan Liang por 4 a 2 (7/11, 11/9, 6/11, 11/3, 13/11 e 11/7) e agora vai encarar o experiente argentino Horacio Cifuentes.
Já Arado venceu o argentino Francisco Sanchi por 4 a 1 (12/10, 11/4, 111/8, 12/14 e 11/9) e o canadense Eugene Wang por 4 a 2 (5/11, 11/9, 11/8, 9/11, 11/6 e 11/5). Nas quartas, ele vai enfrentar o chileno Nicolás Burgos.
A única eliminação brasileira foi de Guilherme Teodoro, que venceu o argentino Martín Betancor pot 4 a 0 (11/6, 11/8, 11/8 e 11/8), na estreia, e logo depois perdeu para o estadunidense Kanak Jha por 4 a 2 (15/13, 7/11, 12/10, 11/4, 8/11 e 11/6).
Bruna Takhashi vai às quartas no feminino
Bruna Takhashi viveu o mesmo cenário de Hugo Calderano e fez três jogos. Após a partida de duplas mistas, ela estreou no torneio de simples e fez 4 a 0 (11/8, 11/7, 11/5 e 11/4) na costa-riquenha Lucía Zavaleta.
Em seu terceiro compromisso desta segunda, Bruna bateu a canadense Suny Zhang por 4 a 0 (11/5, 11/8, 11/5 e 11/8) e na terça-feira (14) enfrentará a estadunidense Jessica Reyes Lai.
A irmã de Bruna, Giulia Takahashi passou pela estreia e fez 4 a 1 na estadunidense Irene Yeoh, parciais de 9/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/8.
Nas oitavas, Giulia foi superada pela chilena Zhiying Zeng por 4 a 0 (12/10, 11/9, 11/6 e 11/5).
Já Laura Watanabe fez 4 a 3 (11/5, 9/11, 14/16, 8/11, 11/7, 11/9 e 11/8) sobre a guatemalteca Hidalynn Zapata, em uma hora de jogo da primeira rodada.
Mas Watanabe acabou eliminada nas oitavas de final, pela chilena Daniela Ortega, que fez 4 a 2 (11/9, 11/5, 12/14, 5/11, 11/5 e 11/8).
Dupla masculina na semifinal
Na chave masculina de duplas, Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro marcaram 3 a 1 (11/5, 1/11, 15/13 e 11/3) nos canadenses Edward Ly e Eugene Wang e passaram para a semifinal.
Os próximos rivais dos brasileiros serão os mexicanos Rogelio Castro e Marcos Madrid.
Entre as mulheres, Giulia Takahashi e Laura Watanabe perderam para as porto-riquenhas Adriana Díaz e Brianna Burgos por 3 a 0 (13/11, 11/8 e 12/10) e pararam nas quartas de final.