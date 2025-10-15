Hugo Calderano é hexacampeão do Pan de Tênis de Mesa

Calderano venceu seis das oito edições do Pan. ITTF Americas / Divulgação

O brasileiro Hugo Calderano derrotou o estadunidense Kanak Jha, nesta quarta-feira (15), por 4 a 1, parciais de 11/6, 11/6, 9/11, 12/10 e 11/9, em 56 minutos, e conquistou o hexacampeonato do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, disputado em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Número 3 do ranking mundial, o carioca de 29 anos confirmou o favoritismo ao derrotar Jha, que fez um excelente confronto.

Esta foi a oitava edição do Pan e Calderano repetiu as vitórias de 2017, 2021, 2022, 2023 e 2024. As únicas vezes em que ele não foi campeão, o troféu ficou com Kanak Jha, em 2018, e com o brasileiro Vítor Ishiy, em 2019.