Hugo Calderano e Bruna Takahashi se classificam para as semifinais do Pan-Americano de Tênis de Mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão nas semifinais de simples do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. A competição está sendo realizada em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Principais favoritos em suas chaves, eles vão jogar as semifinais nesta quarta-feira (14) e, se vencerem suas partidas, decidirão o título no mesmo dia.

Número 3 do mundo, Calderano eliminou o estadunidense Sid Nareshi por 4 a 1 (11/7, 11/6, 7/11, 11/3 e 13/11), em 35 minutos de jogo.

Seu próximo rival será o chileno Nicolás Burgos, que eliminou o também brasileiro Felipe Arado por 4 a 0 (12/10, 11/7, 11/7 e 11/9).

A outra vaga na final será definida entre o argentino Horacio Cifuentes, que venceu mais uma brasileiro, Leonardo Iizuka, por 4 a 2, e o estadunidense Kanak Jha, que fez 4 a 0 sobre o chileno Gustavo Gómez.

Bruna Takahashi vai encarar canadense na semifinal

Bruna Takhashi foi à mesa para encarar a estadunidense Jessica Reyes Lai por 4 a 1, parciais de 11/6, 11/4, 11/6, 11/13 e 12/10, em jogo que teve 34 minutos de duração.

A paulista vai enfrentar a canadense Mo Zhang, que fez 4 a 1 sobre Sally Moyland, dos Estados Unidos.