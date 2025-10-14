Hugo Calderano e Bruna Takahashi são finalistas das duplas mistas no Pan-Americano de Tênis de Mesa

Hugo Calderano D) Bruna Takhashi (E) formam a dupla número 7 do mundo. ITTF Americas / Divulgação

Hugo Calderano e Bruna Takhashi estão na final de duplas mistas do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. A competição está sendo realizada em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Nesta terça-feira (14), a dupla brasileira confirmou o favoritismo e derrotou os estadunidenses Jishan Liang e Jessica Reyes Lai, por 3 a 2, de virada. A partida teve parciais de 9/11, 11/7, 11/6, 10/12, 11/5, em 37 minutos de jogo.

A parceria brasileira, que é a número 7 do ranking mundial de duplas mistas, vai encarar na decisão os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos. Eles eliminaram os mexicanos Marcos Madrid e Clio Bárcenas por 3 a 1 (11/9, 5/11, 11/4 e 11/6).

O jogo que vale o título do torneio e 500 pontos no ranking será disputado ainda nesta terça, às 20h30min (horário de Brasília).

Eliminações em simples

Felipe Arado caiu nas quartas. ITTF Americas / Divulgação

Na chave de simples, Calderano voltará a jogar às 18h15min desta terça, contra o estadunidense Sid Nareshi em busca de uma vaga nas semifinais.

Se vencer, o número 3 do mundo vai enfrentar o chileno Nicolás Burgos, que eliminou o também brasileiro Felipe Arado por 4 a 0 (12/10, 11/7, 11/7 e 11/9).