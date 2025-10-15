Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões de duplas mistas no Pan-Americano de Tênis de Mesa

Bruna e Hugo estão entre as 10 melhores duplas do mundo. ITTF World / Divulgação

Uma terça-feira (14) perfeita para Hugo Calderano e Bruna Takahashi em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, onde está sendo disputado o Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa.

Após vencerem a semifinal de duplas mistas e suas partidas de quartas de final de simples, eles voltaram à mesa do Rock Hill Sports & Event Center para a disputa da final de duplas mistas.

Cabeças de chave número 1, os brasileiros derrotaram os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos por 3 a 0, parciais de 11/5, 11/7 e 11/4, em 21 minutos, e se sagraram campeões.

Em 2024, eles jogaram um torneio, pela primeira vez juntos, exatamente no Pan que ocorreu em El Salvador e ficaram com o vice-campeonato, perdendo para os compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi.

As boas campanhas na temporada colocaram o casal do tênis de mesa do Brasil no top-10 do ranking de duplas mistas.

Simples

Campeões nas mistas, Hugo e Bruna ainda buscam os títulos de simples.

Na chave masculina, Calderano vai enfrentar o chileno Nicolás Burgos, na quarta-feira (15), em uma das semifinais.

Já Takahashi vai jogar contra a canadense Mo Zhang, também pela fase semifinal.

Dupla masculina na decisão

O bom desempenho brasileiro no torneio foi confirmado com a vitória de Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro sobre os mexicanos Rogelio Castro e Marcos Madrid por 3 a 2, parciais de 10/12, 11/8, 3/11, 11/8 e 11/4, garantindo uma vaga na decisão.

Em busca do título, os brasileiros vão enfrentar os chilenos Nicolás Burgos e Gustavo Gómez, que eliminaram os argentinos Horacio Cifuentes e Santiago Lorenzo, que foram os campeões de 2024.