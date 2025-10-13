Esportes

Na Carolina do Sul
Hugo Calderano e Bruna Takahashi passam pela estreia nas duplas mistas do Pan-Americano de Tênis de Mesa

Felipe Arado venceu na chave masculina e Victoria Strassburger foi eliminada na feminina

André Silva

