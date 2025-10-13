Hugo Calderano e Bruna Takahashi passam pela estreia nas duplas mistas do Pan-Americano de Tênis de Mesa

Calderano e Takahashi passaram pela estreia. ITTF Americas / Divulgação

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi começaram com vitória, na chave de duplas mistas do Campeonato Pan-Americano, em Rock Hill , no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Neste domingo (13), a parceria que é a número 7 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), venceu a dupla argentina Santiago Lorenzo/Camila Arguelles por 3 a 0, parciais de 11/6, 11/8 e 11/8, em 22 minutos de jogo.

Com a vitória, os principais favoritos ao título garantiram presença nas quartas de final, onde irão enfrentar os mexicanos Rogelio Castro/Arantxa Cossio, que eliminaram os canadenses Edward Ly/Mo ZHang por 3 a 1 (8/11, 14/12, 11/9 e 13/11).

Já os cabeças de chave número 2, Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi foram surpreendidos pelos porto-riquenhos Steven Moreno/Brianna Burgos, que marcaram 3 a 2 (11/9, 5/11, 11/8, 5/11 e 11/8)

Felipe Arado passa pela estreia

Arado venceu mexicano por 4 a 0. ITTF Americas / Divulgação

Na chave de simples masculina, Felipe Arado estreou com vitória. Número 218 do ranking mundial, o paulista de 19 anos derrotou o mexicano Jorge Buenrostro por 4 a 0 (11/8, 12/19, 11/4 e 11/4) e garantiu um lugar na segunda rodada.

O próximo rival de Arado será o argentino Francisco Sanchi, 146º na classificação mundial.

Mais três brasileiros disputam a chave: Hugo Calderano, Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro.

Gaúcha cai na estreia

Vic perdeu de virada. ITTF Americas / Divulgação

A gaúcha Victoria Strassburger (Sogipa) lutou, mas acabou derrotada na primeira rodada. Número 255 do mundo, a jogadora de 20 anos perdeu para a dominicana Esmerlyn Castro (654ª) por 4 a 3, parciais de 5/11. 7/11, 11/6, 7/11, 11/8, 11/7 e 11/6, em jogo que teve 48 minutos de duração.

Bruna Takhashi, Giulia Takahashi e Laura Watanabe são as outras três brasileiras na disputa.