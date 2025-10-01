Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantem vaga nas quartas de final de duplas mistas na China

Calderano e Takahashi vão entrar no top 8 do ranking mundial de duplas mistas. ITTF World / Divulgação

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão nas quartas de final de duplas mistas do China Smash. A competição é o último torneio do ano da mais importante série do circuito internacional de tênis de mesa.

Nesta quarta-feira (1º), os dois principais jogadores do Brasil venceram os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao por 3 a 0, parciais 11/6, 11/8 e 11/8, em apenas 20 minutos de partida.

Com o resultado de momento, Hugo e Bruna terão 2.610 pontos no próximo ranking, subindo para a sétima posição. Caso avancem para as semifinais, eles chegarão a 3.310 pontos e deverão ocupar a quarta colocação.

Mas a tarefa na próxima rodada será muito difícil. A dupla brasileira irá enfrentar os atuais campeões mundiais, os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, que derrotaram os compatriotas Chen Yuanyu e Kuai Man, por 11/4, 11/9 e 11/5.

A semifinal será disputada na quinta-feira, às 9h55min (de Brasília).

Calderano busca vaga nas quartas de final

Na chave individual Hugo Calderano voltará a jogar também na quinta, às 7h35min, contra o local Qihao Zhou.

Sistema de disputa

Todas as disputas do China Smash acontecem em um sistema de eliminatória simples. As partidas individuais são realizadas em melhor de 5 sets até as oitavas. A partir das quartas, os jogos são em melhor de 7 sets.

Premiação