Hugo Calderano bate chinês e vai às quartas de final do China Smash

Calderano é o número 3 do mundo. ITTF World / Divulgação

O brasileiro Hugo Calderano está nas quartas de final do China Smash. Nesta quinta-feira (2), em Pequim, ele derrotou o chinês Qihao Zhou por 3 a 0, com parciais de 14/12, 12/10 e 11/7, em 30 minutos de jogo, e confirmou sua condição de terceiro na lista de favoritos.

Na próxima rodada, Calderano vai enfrentar outro jogador da casa, Xiang Peng, que bateu o francês Flavien Coton por 3 a 1 (7/11, 11/4, 14/12 e 11/6). A partida acontecerá no sábado (4), às 2h (de Brasília).

Duplas mistas

Nas duplas mistas, com Bruna Takahashi, Calderano foi eliminado nas semifinais.

Os brasileiros perderam para os atuais campeões mundiais, os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, que marcaram 11/3, 11/3 e 11/7.

Sistema de disputa

A competição é o último torneio do ano da mais importante série do circuito internacional de tênis de mesa.

Todas as disputas do China Smash acontecem em um sistema de eliminatória simples. As partidas individuais são realizadas em melhor de 5 sets até as oitavas. A partir das quartas, os jogos são em melhor de 7 sets.

Premiação

O China Smash distribuirá US$ 2,05 milhões (R$ 10,9 milhões) em premiações. Os campeões ficarão com 2 mil pontos no ranking mundial e US$ 135.000 (R$ 722,3 mil).