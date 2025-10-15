Hugo Calderano bate chileno e vai em busca do hexa no Pan-Americano de Tênis de Mesa

E Hugo Calderano vai em busca de mais um título no Pan-Americano de Tênis de Mesa. Nesta quarta-feira (15), o brasileiro derrotou o chileno Nicolás Burgos e se classificou para a final.
A semifinal, realizada em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, acabou em 4 a 2, parciais 11/5, 11/5, 11/6, 10/12, 9/11 e 11/5, em 40 minutos.
Campeão em cinco das sete edições anteriores, o carioca irá enfrentar na grande decisão o estadunidense Kanak Jha, campeão em 2018, que derrotou o argentino Horacio Cifuentes por 4 a 0 (11/4, 11/8, 11/5 e 11/6).
A final está marcada para esta quarta, às 18h45min (de Brasília), no Rock Hill Sports & Event Center.
Número 3 do ranking mundial, Calderano tem vantagem de 3 a 1 nos confrontos diretos com Jha, que ocupa o 24º lugar.