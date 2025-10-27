Henrique Marques derrota chinês e é campeão mundial de taekwondo

Henrique é uma das promessas da modalidade. Miriam Jeske / COB

A campanha brasileira no Mundial de Taekwondo segue rendendo frutos ao esporte brasileiro. Nesta segunda-feira (27), em Wuxi, na China, o Brasil conquistou a segunda medalha de ouro no campeonato, com o título de Henrique Marques na divisão até 80kg.

O carioca de 21 anos venceu o chinês Qizhang Xiang por 2 a 0 em uma luta controlada. Foi a primeira vez que o país venceu uma medalha de ouro masculina em Campeonatos Mundiais.

Henrique ocupa o sétimo lugar no ranking mundial da categoria. O agora campeão passou por atletas de Cuba, Burkina Faso, Estados Unidos e Rússia para chegar à final.

A medalha dele se soma à de Maria Clara Pacheco, campeã mundial na divisão até 57kg. Este foi o segundo pódio em um Mundial da atleta de apenas 22 anos, que havia sido bronze na edição de 2023.