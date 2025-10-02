Handebol Taubaté termina em sétimo no Mundial de Clubes

Time brasileiro disputou o torneio pela nona vez. IHF / Divulgação

O Handebol Taubaté terminou na sétima colocação o Campeonato Mundial de Clubes masculino, que está sendo disputado no Cairo, no Egito.

Após ser superado pelo Zamalek, do Egito (26 a 24) e Barcelona, da Espanha (41 a 22) em suas duas partidas da fase de grupos, o time paulista foi para o torneio que definia as posições entre os eliminados.

E após vencer o Sydney University, da Austrália, por 35 a 21, o time paulista derrotou o California Eagles, dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (2), por 35 a 25.

Com oito gols, Guilherme Torriani foi o artilheiro. Além dele, mais quatro jogadores marcaram cinco gols, cada: Washington Luís, Lucas Mendes, Gabriel Rosa e Gustavo Andrade. Com sete, Sean Corning foi o goleador do time estadunidense.