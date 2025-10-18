Haaland marca pelo 10º jogo seguido, Manchester City derrota o Everton e pressiona os líderes

Aos 25 anos, Erling Haaland atravessa um dos melhores momentos da carreira. Neste sábado, o atacante balançou a rede pela décima vez seguida na temporada e deu a vitória por 2 a 0 ao Manchester City sobre o Everton, no Etihad Stadium, pela oitava rodada da Premier League.

O artilheiro norueguês precisou de apenas duas finalizações para superar Pickford em ambas, no início do segundo tempo, e levar a equipe de Pep Guardiola a 16 pontos na tabela, assumindo a liderança provisória - Arsenal e Liverpool ainda têm jogos nesta rodada em busca da ponta da tabela.

Haaland lidera a artilharia da Premier League com 11 gols em oito jogos, quase o dobro do segundo colocado, Semenyo, do Bournemouth, com seis. Entre jogos do City pelo campeonato nacional e pela Champions League e da Noruega, pelas Eliminatórias da Copa, o atacante balançou as redes nos últimos dez jogos - 20 vezes, uma impressionante média de dois gols por partida. Na temporada, ele soma 25 tentos em 15 confrontos, média de 1,7. A única vez em que o norueguês não marcou foi na derrota para o Tottenham, em 23 de agosto, ainda pela segunda rodada.

Em busca do quinto título inglês nas últimas seis temporadas, o City pressionou desde o início, tentando furar o bloqueio do Everton com o brasileiro Savinho e com Doku pelas beiradas, mas os visitantes tiveram a melhor oportunidade do primeiro tempo: Donnarumma desviou pela linha de fundo um tiro frontal e certeiro de Ndiaye.

Quando, enfim, foi acionado, já na etapa complementar, Haaland fez a diferença. Aos 12 minutos, subiu livre no meio da área para completar, de cabeça, o cruzamento de O'Reilly. Cinco minutos depois, encaminhou o triunfo dos donos da casa após receber o passe de Savinho na área e finalizar por baixo de Pickford.

O goleiro titular da seleção inglesa ainda impediu uma goleada dos mandantes, já nos acréscimos, em outros dois chutes à queima-roupa de Haaland. Sem seu principal jogador, Grealish, impedido de jogar pelas regras da Premier League por estar emprestado pelo City, o Everton não conseguiu reagir e, com a derrota, permanece no meio da tabela, com 11 pontos.

Em outro jogo eletrizante da rodada, o surpreendente Bournemouth desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança da Premier League. Após ficar duas vezes à frente do placar contra o Crystal Palace, a equipe visitante cedeu o empate por 3 a 3 aos 52 minutos do segundo tempo - Mateta fez os três gols do Palace - e foi a 15 pontos, em quarto.

Confira os resultados deste sábado da Premier League:

Nottingham Forest 0 x 3 Chelsea

Brighton 2 x 1 Newcastle

Burnley 2 x 0 Leeds United

Crystal Palace 3 x 3 Bournemouth

Manchester City 2 x 0 Everton