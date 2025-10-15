Esportes

João do Pulo
Há exatos 50 anos, João Carlos de Oliveira batia recorde mundial do salto triplo

Atleta duas vezes medalhista olímpico e tri da Copa do Mundo perdeu uma das pernas em acidente automobilístico e morreu aos 45 anos

André Silva

