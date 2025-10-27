Guto Miguel e Eduardo Ribeiro são campeões de duplas na Costa do Sauípe

O goiano Guto Miguel e o gaúcho Eduardo Ribeiro são os campeões de duplas do Costa do Sauípe Open, torneio de tênis da categoria Challenger 125, disputado na Bahia.
Na decisão deste domingo (26), venceram o mexicano Miguel Reyes-Varela e o equatoriano Gonzalo Escobar, cabeças de chave 2, por 2 sets a 1, parciais de 7/6(7/4), 4/6 e 10/5, após duas horas e cinco minutos. Após o título, a dupla campeã aproveitou para entrar no mar da Costa do Sauípe para comemorar.
— É muito gratificante ser campeão aqui, é uma grande conquista levantar o troféu em um challenger desse tamanho, sei que tenho que comemorar e usufruir da conquista, mas sempre com os pés no chão e seguir trabalhando duro, por mais. Respeito os duplistas, gosto de jogar duplas, mas meu foco é na simples e preciso trabalhar para ter conquistas na simples também — comentou o jovem tenista brasileiro.
O título corou a grande semana de Guto, 16 anos, e Eduardo, 27 anos e nascido em Santa Cruz do Sul. Convidados da organização, eles não jogaram a primeira rodada e estrearam nas quartas de final, quando eliminaram os principais favoritos, os gaúchos Marcelo Demoliner e Orlando Luz, que venceram recentemente dois torneios na Europa. Na semifinal, outra parceria brasileira, a dos paulistas Luis Britto e Marcelo Zormann, ficou pelo caminho.
— O Guto automaticamente chama a galera e eu vou na onda. Eu quero parabeniza-lo, esse garoto tem um belo futuro pela frente e que siga nesse caminho. Nessa semana foi meu parceiro por um acaso, porque recebemos o convite para jogar a dupla e acabou dando certo. Agradeço a organização por essa oportunidade — comemorou Eduardo Ribeiro.
Para Guto Miguel, que recentemente venceu dois torneios da ITF em parceria com o irmão Luis Felipe, o M25 de São Paulo e o M15 de Joinville, este é o maior troféu de sua carreira.
Com o resultado, o jogador nascido em Goiânia vai saltar 452 posições no ranking e chegar ao 336º lugar nas duplas.
Eduardo Ribeiro ganhou seu segundo Challenger. Em novembro de 2023, ele e o paulista Mateus Alves foram campeões em Lima, no Peru. O título no Sauípe significará para o gaúcho um ganho de 394 colocações, chegando ao número 326 entre os duplistas.