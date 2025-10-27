Guarulhos vence e lidera a Superliga masculina

Aos 44 anos, levantador Sandro é destaque do Guarulhos. Suzano Vôlei / Divulgação

A rodada deste domingo (26) da Superliga masculina teve a segunda vitória do Vôlei Guarulhos, que chegou a seis pontos e assumiu a liderança da competição.

Mesmo jogando fora de casa, o time do técnico Nery Tambeiro superou o Suzano Vôlei por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/23, 25/17 e 25/16, em jogo que teve uma hora e 56 minutos.

O oposto Bryan Silva marcou 24 pontos e além de ser o maior pontuador da partida, também foi escolhido o melhor em quadra, ganhando o Troféu Viva Vôlei

No tie-break, JF Vôlei ganha a primeira

Time de Juiz de Fora ganhou seu primeiro jogo. JF Vôlei / Divulgação

Em Juiz de Fora, o JF Vôlei consegui sua primeira vitória na temporada ao marcar 3 a 2 sobre o Monte Carmelo.

O duelo mineiro foi longo e teve três horas de duração, com parciais de 26/24, 25/22, 21/25, 22/25 e 15/12 para o JF.