Grêmio aposta em boa sequência em casa em duelo gaúcho com o Juventude pelo Brasileirão

Grêmio e Juventude fazem um duelo gaúcho pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, eles se enfrentam na arena tricolor, em Porto Alegre (RS). O Grêmio vive bom momento em casa e o Juventude chega motivado após encerrar o jejum e ganhar fôlego na luta pela permanência na elite nacional.

O último jogo do Grêmio não foi nada bom: acabou goleado por 4 a 0 pelo Bahia fora de casa. O time só emplacou duas vitórias seguidas uma vez no torneio, no fim de maio. Entretanto, tenta se apegar ao recente desempenho em casa para se reabilitar: está há três jogos invictos, sendo duas vitórias seguidas, contra Vitória (3 a 1) e São Paulo (2 a 0). Isso fez com que os tricolores alcançassem 36 pontos, em posição intermediária.

O técnico Mano Menezes tem retornos importantes. No gol, Tiago Volpi se recuperou de lesão na coxa direita e assume o lugar de Gabriel Grando. O meia Arthur e o atacante Alysson também estão recuperados e serão titulares. É um momento que não dá para deixar ninguém de fora.

Cuéllar e Dodi disputam vaga para formar o setor de marcação com Arthur. Por outro lado, o lateral-direito Marcos Rocha, lesionado, está fora. João Lucas deve jogar improvisado, embora Gustavo Martins também tenha sido testado.

Mano ficou bem irritado após a goleada sofrida e esbravejou. "Voltamos a ser o Grêmio que não queríamos mais ser. Com a responsabilidade que tenho de assumir, a parte que o treinador tem que assumir: com qualquer desfalque, o Grêmio não pode apresentar o jogo que apresentou", frisou.

O Juventude passou por um jejum de vitórias de sete jogos, sendo dois empates e cinco derrotas, três delas seguidas: Fortaleza (2 a 1), Palmeiras (4 a 1) e Fluminense (1 a 0). Na última rodada, porém, venceu por 1 a 0 o Red Bull Bragantino. Com 24 pontos, segue em 19º e penúltimo lugar, mas segue na briga contra a degola.

Thiago Carpini também terá o retorno do seu goleiro titular: Jandrei voltou de suspensão e entra no lugar de Ruan Carneiro. Na defesa, Marcos Paulo é dúvida após sofrer uma pancada no pé, mas Luan Freitas volta após lesão no ombro. O lateral-esquerdo Alan Ruschel é outro que fica à disposição após cumprir suspensão, mas Marcelo Hermes é o favorito para iniciar no time titular.

Carpini falou sobre o clássico e pediu para o elenco acreditar em si mesmo. "É um clássico local, um duelo gigante. Mas o favoritismo é deles, por jogarem em casa e estarem em um momento melhor na tabela. Mas não podemos nos sentir confortáveis. Precisamos acreditar no nosso próprio trabalho. É isso que trouxe aos atletas", explicou.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X JUVENTUDE

GRÊMIO - Tiago Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Amuzu. Técnico: Mano Menezes.

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Abner (Luan Freitas), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Peixoto; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

DATA - 26/10 (domingo)

HORÁRIO - 16h