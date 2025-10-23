GP do México da Fórmula 1 terá nove novatos no primeiro treino livre

O primeiro treino livre do Grande Prêmio do México da Fórmula 1 contará com nove pilotos novatos no grid. As substituições fazem parte de uma regra da FIA (Federação Internacional do Automobilismo) que determina que cada escuderia deve escalar novatos pelo menos duas vezes em cada um de seus carros ao longo da temporada.

Somente a Sauber não participará do conjunto de mudanças da 20º etapa de 2025, a equipe escolheu manter Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg no comando da sessão de abertura.

Pato OWard já é conhecido pelos funcionários do time britânico. Atualmente, o mexicano é titular da Arrow McLaren, na IndyCar, e piloto reserva da escuderia na F-1.

Esta vai ser a quarta aparição de OWard em treinos livres da categoria e a segunda em seu país. Em 2024, Pato finalizou em 13º na sessão. O novato entrará no lugar de Lando Norris.

MERCEDES - FREDERIK VESTI

Vice-campeão da Fórmula 2, Frederik Vesti disputa o IMSA SportsCar e ocupa a posição de terceiro piloto da Mercedes. O dinamarquês já esteve presente em três outros treinos pela escuderia alemã, sendo um deles o GP do Bahrein deste ano. Vesti correrá no lugar de George Russell.

FERRARI - ANTONIO FUOCO

Parte integrante do programa de desenvolvimento da equipe italiana, Antonio Fuoco pilotará pela primeira vez um carro de F-1 em evento oficial.

Anteriormente em sua carreira, Fuoco disputou o Mundial de Endurance (WEC) pela Ferrari AF Corse e venceu as 24 Horas de Le Mans no ano passado. O italiano entrará no lugar de Lewis Hamilton.

RED BULL - ARVID LINDBLAD

Sendo um dos nomes mais cotados para uma vaga na RBR ou na Racing Bulls no grid de 2025, Arvid Lindblad terá a chance de impressionar os dirigentes das escuderias este final de semana.

Com 18 anos, o britânico compete pela Fórmula 2 - atualmente ele está na sétima posição, com 109 pontos. Lindblad pilotará ao lado de Yuki Tsunoda no carro de Max Verstappen.

WILLIAMS - LUKE BROWNING

Com chances de vencer o campeonato da F-2, Luke Browning ocupa o terceiro lugar na competição. O inglês faz parte da academia de pilotos da Williams desde 2023 e essa é a terceira vez em que participa de um treino da Fórmula 1. Browning assumirá o lugar do espanhol Carlos Sainz.

RACING BULLS - AYUMU IWASA

Disputando a Super Fórmula Japonesa, Ayumu Iwasa fará sua quarta sessão na categoria - foram três pela Racing Bulls e um pela equipe principal da marca de energéticos. Iwasa pilotará o carro do rookie Liam Lawson.

ASTON MARTIN - JAK CRAWFORD

Jak Crawford está em sua terceira temporada na F-2 fazendo a melhor campanha de sua carreira, assegurando um segundo lugar na briga pelo mundial.

Com a ida do brasileiro Felipe Drugovich para a Andretti na Fórmula E, o norte-americano recebeu a oportunidade pela primeira vez. Crawford entrará no lugar de Lance Stroll.

HAAS - RYO HIRAKAWA

Aos 31 anos, Ryo Hirakawa tem passagens pelo WEC e pelas 24 Horas de Le Mans. Esse será o quinto treino livre do piloto reserva da Haas. O japonês ocupará a vaga de Oliver Bearman.

ALPINE - PAUL ARON

Despontando como uma possibilidade para o assento em aberto da equipe francesa, Paul Aron busca impressionar Flavio Briatore. O estoniano, que já atua como reserva da Alpine, correrá com o carro de Pierre Gasly.