Goleiro Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

Weverton lesionou a mão e deve ser desfalque do Palmeiras contra o Flamengo, no esperado duelo da 29ª rodada entre líder e vice-líder do Brasileirão, marcado para este domingo, às 16h, no Maracanã.
O goleiro está com a mão enfaixada e a tendência é de que não possa jogar. Ele sofreu uma fissura na mão direita e será submetido a um tratamento conservador aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, segundo comunicou o Palmeiras.
Marcelo Lomba e Carlos Miguel são os reservas de Weverton, que tem sido criticado por algumas falhas recentes, como o erro no gol do Juventude, na goleada por 4 a 1. O primeiro, pela hierarquia estabelecida pelo treinador Abel Ferreira, está na frente na disputa.
"Os outros dois (Weverton e Lomba) estão à frente pelos jogos e pelo ritmo que têm", disse o treinador em coletiva no mês passado, dias após o Palmeiras confirmar a contratação de Carlos Miguel. "Temos agora três goleiros muito bons. Não dou camisetas a ninguém, quem chega tem que mostrar".
Há muita expectativa pela estreia de Carlos Miguel, que tem tido bom desempenho nos treinamentos. Ex-goleiro do Corinthians, ele custou R$ 35 milhões ao clube, que o contratou junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, no qual teve pouco espaço o atleta.
Weverton tem raras lesões e é atleta do elenco palmeirense que mais jogou na temporada. Foram 62 partidas, 58 delas como titular em 2025. Lomba atuou nos outros quatro confrontos, todos antes da chegada de Carlos Miguel.