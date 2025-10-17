Goleiro Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

Weverton lesionou a mão e deve ser desfalque do Palmeiras contra o Flamengo, no esperado duelo da 29ª rodada entre líder e vice-líder do Brasileirão, marcado para este domingo, às 16h, no Maracanã.

O goleiro está com a mão enfaixada e a tendência é de que não possa jogar. Ele sofreu uma fissura na mão direita e será submetido a um tratamento conservador aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, segundo comunicou o Palmeiras.

Marcelo Lomba e Carlos Miguel são os reservas de Weverton, que tem sido criticado por algumas falhas recentes, como o erro no gol do Juventude, na goleada por 4 a 1. O primeiro, pela hierarquia estabelecida pelo treinador Abel Ferreira, está na frente na disputa.

"Os outros dois (Weverton e Lomba) estão à frente pelos jogos e pelo ritmo que têm", disse o treinador em coletiva no mês passado, dias após o Palmeiras confirmar a contratação de Carlos Miguel. "Temos agora três goleiros muito bons. Não dou camisetas a ninguém, quem chega tem que mostrar".

Há muita expectativa pela estreia de Carlos Miguel, que tem tido bom desempenho nos treinamentos. Ex-goleiro do Corinthians, ele custou R$ 35 milhões ao clube, que o contratou junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, no qual teve pouco espaço o atleta.