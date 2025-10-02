Goleiro defende três pênaltis seguidos e Lille surpreende a Roma na Liga Europa

Um dos principais times da fase classificatória da Liga Europa - receberá oito equipes da Champions nas oitavas -, a Roma amargou uma dura derrota nesta quinta-feira, dia no qual buscava manter a campanha perfeita. Atuando em seu estádio, o time italiano saiu em desvantagem no placar e viu o goleiro Berke Özer sair de campo como herói ao defender três cobranças de pênaltis seguidos em um mesmo lance no triunfo por 1 a 0.

Haraldsson anotou o gol francês logo aos seis minutos e o Lille se segurava na partida a todo custo. Já na reta final da partida, veio o lance que poderia gerar a igualdade dos romanos. Pênalti anotado e Dovbyk, que acabara de entrar em campo, assumiu a cobrança.

O camisa 9 italiano respirou fundo e bateu cruzado, no canto esquerdo do goleiro, que se adiantou e fez a defesa. Apesar da festa dos companheiros, o árbitro mandou o lance voltar. Dovbyk repetiu o canto, e mais uma vez parou no camisa 1. Özer olhou para o auxiliar e viu que o lance mais uma vez foi impugnado e se revoltou. Chegou a receber o amarelo.

Com Dovbyk abalado, a Roma trocou o marcador e a missão ficou para Soulé. Özer mudou a tática e ficou saltitante e gesticulando os braços em cima da linha. O jogador trocou o lado e o goleiro saltou para espalmar e, desta vez, comemorar uma defesa válida.

A derrota fez a Roma deixar de brigar pela liderança para despencar à 16ª colocação. Com duas rodadas disputadas, somente sete equipes agora continuam com campanha perfeita e seis pontos: Dínamo Zagreb, Midtjylland, Aston Villa, Braga, Lyon, o próprio Lille e o Porto.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA:

Roma 0 x 1 Lille

Bologna 1 x 1 Friburg

Celtic 0 x 2 Braga

Viktoria Polzen 3 x 0 Malmo

Fernerbahçe 2 x 1 Nice

Steaua Bucareste 0 x 2 Young Boys

Ludogorets 0 x 2 Bétis

Panathinaikos 1 x 2 Jong Go Ahead Eagles

Brann 1 x 0 Utrecht

Celta 3 x 1 PAOK

Basel 2 x 0 Stuttgart

Feyenoord 0 x 2 Aston Villa

Genk 0 x 1 Ferencvaros

Maccabi Tel Aviv 1 x 3 Dínamo Zagreb

Nottingham Forest 2 x 3 Midtjylland

Lyon 2 x 0 Salzburg

Porto 2 x 1 Estrela Vermelha