Goleiro defende pênalti, Napoli supera Lecce e mantém topo do Italiano; Milan tropeça

Atual campeão, o Napoli continua dando as cartas no futebol italiano. Nesta terça-feira, o time do técnico Antonio Conte teve uma dura visita ao Lecce pela nona rodada da Série A, viu os mandantes desperdiçarem um pênalti defendido por Milinkovic-Savic e conseguiram uma vitória sofrida por 1 a 0, gol de Anguissa com assistência do brasileiro David Neres.
Com o importante resultado, o time de Nápoles chegou aos 21 pontos, isolado na primeira colocação. O Milan cedeu o empate na casa da Atalanta, por 1 a 1 (Ricci fez aos três minutos e Lokman deixou tudo igual antes do descanso) e deixou escapar a chance de ficar na cola ao parar nos 18. A Roma recebe o Parma nesta quarta-feira e pode também subir para os 21.
Mesmo sem os astros De Bruyne e Lukaku, machucados, o Napoli começou melhor a partida e chegou a carimbar a trave do Lecce. O primeiro tempo melhor, contudo, não resultou em gol. Após o intervalo, o Lecce cresceu e teve a chance quando o VAR sugeriu pênalti em toque de mão de Juan Jesus.
Contratado para a temporada, o goleiro Milinkovic-Savic, porém, mostrou que o investimento foi bem feito ao defender a cobrança do jovem Camarda. O jogo ficou equilibrado até uma cobrança de falta de David Neres encontrar a cabeça de Anguissa, que definiu o triunfo por 1 a 0.
Jogando no Gewiss Stadium, em Bérgamo, o Milan necessitou somente de três minutos para se colocar em vantagem. O zagueiro Ricci foi para o ataque na cobrança de escanteio e aproveitou a bola mal afastada para acertar lindo voleio e fazer 1 a 0.
Os donos da casa não se intimidaram e, após forte pressão, buscaram a igualdade antes do descanso. Boa trama na entrada da área e o passe de Pasalic chegou no atacante nigeriano que bateu forte e empatou a partida.
O ímpeto da Atalanta na segunda etapa diminuiu, mesmo com a equipe forte na busca da virada. Ocorre que o Milan equilibrou as ações também mirando o triunfo. As poucas chances foram afastadas pelas defesas ou pararam nos goleiros e o 1 a 1 permaneceu até o fim.