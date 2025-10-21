Goleadas na terça-feira de Champions League mantém PSG, Arsenal e Inter de Milão invictos

Gols não faltaram nesta terça-feira (21) de Champions League. Pela terceira rodada da fase de liga, seis partidas terminaram com diferença de pelo menos três gols. A rede balançou 43 vezes nas nove partidas. PSG, Arsenal e Inter de Milão mantiveram 100% de aproveitamento.
Nos jogos do primeiro horário, às 13h45min (de Brasília), o Barcelona não tomou conhecimento do Olympiacos. Fermín López marcou três vezes, Marcus Rashford duas e Lamine Yamal completou a goleada por 6 a 1.
No duelo em Almaty, capital do Cazaquistão, não houve vencedor inédito no confronto entre Kairat e Pafos. O jogo dos estreantes na competição terminou sem gols.
Mais goleadas
Nas partidas das 16h (de Brasília), destaque para mais goleadas. Fora de casa, o PSG fez 7 a 2 no Bayer Leverkusen, com Desiré Doué marcando duas vezes, e Dembélé voltando a jogar e fazendo gol.
Na Bélgica, a Inter de Milão venceu por 4 a 0 o Union Saint-Gilloise. Em um dos jogos mais aguardados, entre Arsenal e Atlético de Madrid, os gunners aplicaram 4 a 0. Os brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli fizeram um casa, e Viktor Gyokeres marcou dois para fechar o placar.
Outro joga na Inglaterra foi Newcastle e Benfica. O clube local venceu por 3 a 0. Ainda sobre ingleses, o Manchester City viajou até a Espanha, onde venceu o Villarreal por 2 a 0, com Haaland marcando um dos gols.
Na Holanda, o PSV goleou o atual campeão italiano, Napoli, por 6 a 2. E na Dinamarca deu vitória do Borussia Dortmund por 4 a 2 sobre o Copenhague.
A fase de liga da Champions League segue nesta quarta-feira (22) com mais nove partidas. Destaque para o duelo entre Real Madrid e Juventus.
Os resultados desta terça
- Barcelona 6x1 Olympiacos
- Kairat 0x0 Pafos
- Arsenal 4x0 Atlético de Madrid
- Bayer Leverkusen 2x7 PSG
- Copenhague 2x4 Borussia Dortmund
- Newcastle 3x0 Benfica
- PSV 6x2 Napoli
- Union Saint-Gilloise 0x4 Inter de Milão
- Villarreal 0x2 Manchester City
Jogos desta quarta
- 13h45min: Athletic Bilbao x Qarabag — TNT e HBO Max
- 13h45min: Galatasaray x Bodo/Glimt — Space e HBO Max
- 16h: Chelsea x Ajax — HBO Max
- 16h: Real Madrid x Juventus — TNT e HBO Max
- 16h: Sporting x Olympique de Marselha — HBO Max
- 16h: Mônaco x Tottenham — HBO Max
- 16h: Atalanta x Slavia Praga — HBO Max
- 16h: Eintracht Frankfurt x Liverpool — Space e HBO Max
- 16h: Bayern de Munique x Club Brugge — HBO Max